Liberato ha pubblicato la colonna sonora di ‘Ultras’

È uscito a mezzanotte su tutte le piattaforme di streaming un nuovo disco di Liberato, Ultras, colonna sonora del film di Francesco Lettieri, regista che ha firmato tutti i video dell’artista.

Quattordici tracce tra cui We come from Napoli e O core nun tene padrone, già disponibili negli scorsi giorni. Qui copertina e tracklist:

Grazia

We come from Napoli

Rione terra

Vien’ ccà (Part I)

O core nun tene padrone – Apace mix

Luntan’

Graziella

Vien’ ccà (Part II)

Amma stù vicin’

‘A mamm’ e chi ‘nnalùcc’

‘O core nun tene padrone – NNN mix

Funiculì funiculà

Cchù fort’

Graziocazz

Il film, che originariamente doveva essere al cinema per 3 giorni (9, 10 e 11 marzo), è stato pubblicato direttamente su Netflix. Qui la nostra chiacchierata con il regista.