Liberato ha annunciato un nuovo concerto a Milano

Pochi minuti fa, con un post condiviso sui suoi social, Liberato ha annunciato una nuova data. Infatti, dopo il sold out raggiunto per il concerto del prossimo 25 aprile al Forum di Assago (Milano), il misterioso cantante napoletano raddoppia la posta, con un nuovo live fissato per il 26 aprile, esattamente il giorno dopo della data inizialmente annunciata tramite le pizze inviate lo scorso dicembre.

Ancora non sappiamo se da qui al 25 aprile e al 26 aprile Liberato pubblicherà un nuovo album, ma l’occasione di presentarlo dal vivo sul palco del Forum è ghiotta e, considerando che il primo lavoro in studio è uscito la scorsa primavera, non escludiamo che qualche bella sorpresa possa venir presentata proprio durante quei due concerti.

I biglietti sono giù in vendita su Ticketone.it