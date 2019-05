Liberato è tornato

Lapo Elkann sulla copertina di Rolling Stone

Nel nuovo numero in edicola le storie di chi ha scommesso tutto per rimettersi in gioco: al fianco dell'ex bad boy, le storie di Liberato e della nuova Napoli, con Saviano e The Jackal, le interviste esclusive a Charlotte Gainsbourg, Foo Fighters e Kendrick Lamar. Capitolo a parte per la nostra inchiesta sul killer numero uno in USA: il libero commercio delle armi