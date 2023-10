Liam vs Noel Gallagher, di nuovo: «Ha rifiutato di partecipare al tour di ‘Definitely Maybe’», «Vuole riscrivere la storia degli Oasis»

Ieri Liam Gallagher ha annunciato un tour per il trentennale di Definitely Maybe, il primo album degli Oasis. Della vecchia band ci sarà Paul “Bonehead” Arthurs. Oggi, in risposta a una domanda che gli è stata posta su X, Liam ha aggiunto una cosa sul fratello Noel.

«Ci farai una sorpresa e Noel si unirà al tour di Definitely Maybe o no?», chiedente un’utente. La risposta secca: «Gli è stato chiesto e ha rifiutato»

Oggi, nella rubrica Wired del Daily Star, è arrivata la risposta indiretta di Noel, intervistato da James Cabooter. L’ultimo tour degli Oasis, dice, «non è stata una bella esperienza. L’altro tizio», il fratello cioè, «sta cercando di riscrivere la storia degli Oasis come se fosse stato tutto grandioso. Ma non lo era. L’ultimo anno degli Oasis è stato orribile».

E ancora: «C’è una sola vita, perché rendersela infelice? Che si tratti del lavoro e dei rapporti personali, perché mai farlo? Se lo fai, butti via una cosa preziosa».