Liam si schiera con Taylor Swift e contro Damon Albarn: «Anche lui non scrive da solo»

Qualche settimana fa Damon Albarn ha litigato con Taylor Swift, ma la questione non si è ancora esaurita. Sull’accaduto è ora intervenuto il pacatissimo Liam Gallagher, che ha aspettato che le acque si calmassero prima di dire la sua.

Albarn aveva fatto arrabbiare la cantautrice e i suoi fan quando, durante un’intervista al New York Times, disse che tra Billie Eilish e Swift preferiva la prima perché si scrive le canzoni, cosa che, secondo lui, Taylor non farebbe: «Ero tua grande fan finché non ho visto questo. Io scrivo TUTTE le mie canzoni. Il tuo commento è completamente falso e molto dannoso. Non devono piacerti le mie canzoni, ma è davvero una cazzata cercare di screditare la mia scrittura», aveva risposto Taylor.

Come parte della sua argomentazione, Albarn sosteneva che c’è una distinzione tra l’essere l’unico autore di un brano e firmare un pezzo con altri artisti. E ora, quando tutto era dimenticato ed erano arrivate anche le scuse di Damon, Liam è tornato sull’argomento in una intervista rilasciata a NME: «Chi lo dice? Tutti i fottuti album dei Gorillaz sono scritti con altri, no?» ha chiesto, prima di infilare nella conversazione, ovviamente, anche il fratello Noel.



«Anche Noel ci gioca: sono più importante di te perché scrivo le mie cazzo di canzoni»… Penso che Taylor sia fottutamente forte, amico. Lei scrive le sue canzoni, e sono sicuro che ha anche scritto con altre persone».

In attesa di un commento di Damon, qui sotto c’è l’ultimo singolo di Liam, Everything’s Electric: