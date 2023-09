Liam Payne è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale italiano

Liam Payne è in cura presso un ospedale italiano. Lo riporta il Sun e Rolling Stone US ne ha avuto conferma. Non sono disponibili dettagli circa le sue condizioni.

L’ex membro degli One Direction si sarebbe sentito male in casa, mentre si trovava in vacanza sul Lago di Como con la compagna Kate Cassidy. Ricoverato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto ad esami per capire la natura del problema.

Secondo una fonte consultata dal Sun, dovrebbe rimanere in ospedale «per almeno sei giorni affinché sia sottoposto a tutti gli esami possibili, per cercare di capire bene il problema».

È la seconda volta nelle ultime settimane che Payne ha problemi di salute. Ad agosto ha dovuto riprogrammare il tour in Sud America. Nel messaggio che ha pubblicato su Instagram, parlava di un’infezione «grave» ai reni e dell’ordine impartito dal medico di riposarsi.