Liam Gallagher: ‘WHY ME? WHY NOT.’ è il nuovo album

Dopo aver (forse) annunciato nei giorni scorsi l’uscita di un nuovo singolo, Shockwave, che potrebbe arrivare la prossima settimana, Liam Gallagher ha casualmente svelato su Twitter il titolo del suo prossimo disco.

Dopo aver twittato “WHY ME? WHY NOT.” ha risposto a un utente che chiedeva se fosse il titolo del nuovo album “it is indeed”.

Non c’è ancora nessuna informazione, data di uscita né altro, ma dopo le release di suo fratello Noel, sicuramente non ci vorrà molto a sentire qualcosa di nuovo anche dal fronte Liam (anche perché pare che Noel abbia già ricevuto il disco, attorno a mezzogiorno, almeno stando ai tweet del fratello).