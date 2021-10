Liam Gallagher, un nuovo album e un altro concertone a Knebworth

Un nuovo album e un altro concertone a Knebworth per Liam Gallagher. Il disco si intitola C’mon You Know, una delle espressioni preferite dal cantante degli Oasis. Uscirà il 27 maggio 2022, sotto trovate la copertina.

Pochi giorni dopo, sabato 4 giugno 2022, Liam tornerà sul luogo del delitto, ovvero a Knebworth, per un concerto che, promette, «sarà una cosa biblica». I biglietti saranno messi in vendita a partire dall’8 ottobre.

Knebworth non è un luogo qualunque. Oltre ad essere stato lo scenario di tanti grandi concerti nella storia del rock inglese, nel 1996 ospitò due celebri esibizioni degli Oasis. Al picco di popolarità, la band dei Gallagher attirò un totale di 250 mila persone, una storia raccontata nel nuovo film Knebworth 1996. Ne abbiamo scritto qui.

Liam va a Knebworth anche per rivendicare la memoria dei concerti del 1996, che sono stati raccontati, nel film e nelle interviste, soprattutto da Noel? In ogni caso, oltre a Gallagher, il 4 giugno si esibiranno Michael Kiwanuka, Kasabian, Fat White Family e Goat Girl.

Questa è la copertina dell’album:

E questo il poster del concerto: