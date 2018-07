I-Days, giorno 1: il salto mortale nostalgico di Richard, Liam e Brandon Impeccabile l'ex frontman dei Verve, granitico quello degli Oasis, qualche pecca per l'eterno giovane alla guida dei Killers.

The Killers e Liam Gallagher, gli I-Days 2018 iniziano col botto Dalla forma vocale esplosiva di Our Kid fino al coloratissimo palco della band di Brandon Flowers, ecco tutte le foto della prima serata del festival

Il documentario su Liam Gallagher debutterà a Cannes 'As It Was' racconta la genesi del debutto solista della voce degli Oasis, fino al primo concerto nella sua Manchester

Liam Gallagher, ecco il video di 'Paper Crown' La clip del nuovo singolo estratto da 'As You Were' ha per protagonista l'attrice Sienna Guillory

Liam Gallagher si rifiuta di aprire i Rolling Stones a Manchester L'ex frontman degli Oasis stava per annullare gli accordi con Mick Jagger e soci a causa del concerto nello stadio dell'odiato Manchester United.

Liam Gallagher registrerà il seguito di 'As You Were' la prossima settimana «State attenti, fighetti del cosmic pop», ha detto l'ex-voce degli Oasis.

Liam Gallagher, due nuovi concerti in Italia In attesa di vederlo il prossimo giugno sul palco degli I-Days, l'ex frontman degli Oasis ha annunciato due nuove date in Italia, a Conegliano e Roma.

Liam Gallagher è (di nuovo) senza voce, un ritorno sopravvalutato? Dopo l'ultimo concerto interrotto per problemi alla voce durante il Lollapalooza, l'ex Oasis ha nuovamente sollevato i dubbi sulle sue reali capacità. Ma è una storia che parte da lontano, con un concerto a Imola nel 2005.

Liam Gallagher ha conquistato Milano in meno di 30 secondi Come un pugile, ma con le mani dietro la schiena, Our Kid ha trasformato la sua prima data italiana in un trionfo di cori da stadio. Il prossimo appuntamento? Sul palco degli I-Days 2018.

La vendetta di Liam Dopo anni in cui le sue canzoni sono sempre state messe da parte per far spazio a quelle del fratello Noel, con ‘As You Were’ il minore dei due Gallagher si è preso la sua rivincita.

Oasis, l'album che non c'è mai stato Cosa sarebbe successo senza quel tragico agosto? Una raccolta ‘postuma’ che immagina un mondo parallelo, in cui Liam e Noel suonano ancora fianco a fianco e in cui la sbornia non è ancora finita.

Noel Gallagher: «Con gli Oasis ero infelice, non torneranno più» Un nuovo album che è una scommessa con il suo passato e con chi ancora spera in una reunion della band: «Avevamo conquistato il mondo ma a Liam non è mai interessato nulla della musica, ecco perché non ho nessun rimpianto»