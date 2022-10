Liam Gallagher non potrà usare le canzoni degli Oasis per colpa di quel «moccioso incazzato» di Noel

Poche cose sono certe nella vita, ma una di queste, sicuramente, è l’odio – profondo e incondizionato – tra i fratelli Gallagher.

Negli ultimi giorni Noel è andato nuovamente contro il fratello Liam, paragonando un suo possibile coinvolgimento in una reunion degli Oasis ad una «vacanza con la tua ex». La risposta di Liam, naturalmente, non si è fatta attendere.

Utilizzando la sua piattaforma preferita, il cantante ha approfittato di un commento di un fan che gli chiedeva quali canzoni degli Oasis saranno presenti nel documentario sul concerto di Knebworth di prossima uscita per togliersi un bel paio di sassolini dalla scarpa: «Non ci saranno canzoni degli Oasis perché quel moccioso incazzato non l’ha permesso come per quelle che ho cantato al concerto tributo di Taylor Hawkins. È un piccolo uomo orribile».

No oasis songs as the angry squirt has blocked them he also blocked the oasis I sang for Taylor Hawkins tribute he’s a horrible little man

