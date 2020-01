Liam Gallagher: «Noel mi ha supplicato di riformare gli Oasis» 

Dopo le accuse sul tentativo di chiusura del suo account Twitter, Liam Gallagher è tornato a parlare del fratello Noel e del ritorno degli Oasis con due post che faranno impazzire i fan. Prima l’annuncio del suo possibile addio alle scene: «Dopo il terzo album mi separerò da me stesso. Non credo di poter lavorare con me stesso ancora a lungo. Posso scrivere quello che voglio e lo stesso può fare lui, ma credo sia la cosa migliore».

After album no3 I’m gonna split up with myself I just don’t think I’ll be able to work with myself any longer I can write what I like and so can he but I think it’s for the best — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020

Poco dopo, Liam ha chiarito ulteriormente il punto: «Intendo ritirarmi dalla carriera solista dopo il terzo album», ha scritto. «Ho appena ricevuto una telefonata da mio fratello, mi supplica di riformare gli Oasis nel 2022».

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020

L’ultima volta che ha toccato l’argomento, Noel ha detto che «la riconciliazione è sempre una cosa buona. La nostra famiglia non è mai stata unita. Ma non conosco nessuno, neanche una singola persona, che viva in una famiglia perfetta». Cosa succederà adesso?