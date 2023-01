Liam Gallagher: «Noel mi ha chiamato implorando perdono: devo incontrarlo o mandarlo affanculo?»

Benvenuti a un nuovo episodio della serie sulla famiglia Gallagher. Questa volta cominciamo da Noel che, dopo aver annunciato il suo nuovo album, Council Skies, si è preso un momento durante un’intervista a BBC Radio Manchester per parlare di una possibile reunion degli Oasis. «Mai dire mai», ha dichiarato il rocker, aggiungendo: «Ci sarebbe bisogno di una straordinaria serie di circostanze, ma non è detto che queste circostanze non possano attuarsi».

Non si è fatta attendere la risposta di Liam, che nel suo solito tono, ha twittato: «Ho appena sentito mio fratello al telefono che mi implorava perdono. Vuole che ci incontriamo. Cosa faccio, lo incontro o lo mando a fanculo?».

Just had RKID on the phone begging for forgiveness bless him wants to meet up what Dya reckon meet up or fuck him off

