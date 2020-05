Liam Gallagher: «Mark Lanegan è un tossico nervoso e privo di senso dell’umorismo»

Mark Lanegan? Un tossico nervoso e privo di senso dell’umorismo. Lo scrive Liam Gallagher in un tweet in cui commenta una storia contenuta in Sing Backwards and Weep, l’autobiografia del cantante degli Screaming Trees.

Nel libro, Lanegan afferma che Liam Gallagher avrebbe lasciato il tour del 1996 degli Oasis negli Stati Uniti per evitare una scazzottata con lui. I due avrebbero litigato quando Gallagher ha ribattezzato scherzosamente la band di Lanegan Howling Branches (in italiano, Rami Ululanti al posto di Alberi Urlanti). «Vaffanculo, stupido idiota del cazzo», avrebbe replicato il cantante degli Screaming Trees.

Mark lannegn here’s how I saw it I asked you your bands name I was fucking around and called it something else you being an upiight junkie and not having a sense of humour got your little grungy knickers in a twist another bullshitter trying to sell a book LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 4, 2020