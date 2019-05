Liam Gallagher, in arrivo il nuovo singolo ‘Shockwave’?

Con una serie di misteriosi post pubblicati sul suo account Instagram, Liam Gallagher ha anticipato l’uscita del primo singolo estratto dal suo secondo album solista, l’attesissimo seguito di As You Were, il lavoro uscito nel 2017 con cui l’ex voce degli Oasis siglava il suo ritorno dopo l’esperienza con i Beady Eye.

Una data ufficiale di pubblicazione non è ancora stata ufficializzata, tuttavia è probabile che non dovremo attendere troppo. Un primo indizio arriva da un cartellone apparso a Manchester per celebrare la vittoria della Premier League del City, di cui Gallagher è grande tifoso. “Man city treble winners. it’s coming round like a Shockwave”, recita il cartellone, per cui sarebbe proprio Shockwave il titolo del nuovo singolo. Tuttavia gli indizi non finiscono qui, dato che molti fan hanno notato che in alcune foto postate sui social da Our Kid appare la scritta “7 June”, ipotizzando che sia proprio il 7 giugno il giorno fissato da Our Kid per l’uscita del brano.

'SHOCKWAVE' is written on the capo & mentioned in the billboard

'IT'S COMING ROUND' on his monitor and '7TH JUNE' is on the banner in the crowd.

The promo for album 2 from The God Like Genius @liamgallagher has well & truely started,you heard it here first 😎

As You Were X pic.twitter.com/vAqOzDoAAK — Live Forever Oasis Tribute Band (@LiveForever01) 28 maggio 2019

I post sono stati pubblicati inoltre a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni con cui Liam, via Twitter, rivelava di aver terminato il secondo album solita – “Album 2 in the bag Dya want some LG x”. Rumors confermati da Charlie Lightening, regista del docu-film As It Was, che durante un’intervista a NME ha definito il nuovo lavoro di Liam la sua risposta solista a What’s The Story (Morning Glory)?, il secondo album degli Oasis uscito nel 1995.