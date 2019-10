Liam Gallagher, il terzo disco solista ha già un titolo

Parlando con Zane Lowe nel corso di Beats 1, lo show radiofonico di Apple Music, l’ex cantante degli Oasis, Liam Gallagher, ha rivelato il titolo del suo nuovo album. Si intitolerà Come On You Know. «E quando ho un titolo, parto col lavoro», ha aggiunto Gallagher.

Poco più di un mese fa, il cantante ha pubblicato l’album Why Me? Why Not. Pochi giorni fa, si è esibito allo show televisivo Later… with Jools Holland dove ha eseguito The River in compagnia del figlio Gene, 18 anni, seduto alla seconda batteria. Qui sotto il filmato della performance.