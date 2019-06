Liam Gallagher, il nuovo singolo è ‘The River’

Liam Gallagher ha pubblicato un nuovo singolo intitolato The River, il secondo estratto dal suo prossimo album solista Why Me? Why Not, in arrivo a fine settembre. The River continua il discorso iniziato con Shockwave: è un brano iper-classico, che non toglie né aggiunge niente al canone Gallagher. Il video, naturalmente, è pieno di riferimenti alla città di Manchester, dai pub alla periferia, fino allo stadio del City e a un graffito che ricalca la copertina del nuovo album. Potete vederlo in cima all’articolo.

Why Me? Why Not, invece, uscirà il 20 settembre, ma nel frattempo Our Kid – che tornerà in Italia il 4 luglio al Festival Collisioni di Barolo – ha annunciato due nuovi appuntamenti italiani, il 15 febbraio 2020 a Roma e il 16 a Milano.