Liam Gallagher: «I miei figli vogliono creare una band insieme»

Durante un’intervista rilasciata per il podcast Humans Of XS Manchester, Liam Gallagher ha raccontato che i suoi due figli Gene e Lennon stanno per mettere in piedi una band insieme.

L’ex voce degli Oasis, inoltre, ha aggiunto che, nonostante abbiano gusti musicali diversi tra loro, i due fratelli potrebbero trovare un buon equilibrio per suonare insieme. «Vedo che si stanno osservando.. Gene ha una sua band, lo stesso Lennon. Ma stanno pensando di fare qualcosa insieme», ha detto Our Kid.

«Tutti e due suonano la chitarra, non li ho ancora sentiti cantare, non me lo hanno ancora lasciato fare, per cui sarà una sorpresa per me», ha aggiunto commentando i rispettivi stili musicali dei due figli, «la musica di Lennon è più psichedelica, ricorda i primi Verve, piuttosto rilassata. Gene è più dritto, in stile Arctic Monkeys. Io li sostengo».

Insomma, dopo che due fratelli Gallagher fecero la storia della musica contemporanea, sembra ce ne siano altri due pronti a prendere l’eredità del papà e dello zio. Staremo a vedere cosa ne sarà e, soprattutto, se il loro rapporto fraterno sarà più solido di chi li ha preceduti.