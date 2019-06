Liam Gallagher ha suonato dal vivo il nuovo singolo ‘Shockwave’

Durante un concerto esclusivo andato in scena alla Round Chapel, Liam Gallagher ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo, Shockwave. Il brano è il primo estratto dal secondo album solista dell’ex voce degli Oasis, intitolato Why Me? Why Not, in uscita prevista venerdì 7 giugno, e già anticipato da Liam su Instagram con un assaggio del singolo.

Liam Gallagher, Shockwave 🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/HBLOWIUIfk — Matthew Lawson (@matthewlawson06) 30 maggio 2019

Il nuovo lavoro segna il ritorno di Liam dopo il ‘debutto’ del 2017 con As You Were, ed è stato anticipato con alcuni indizi diffusi sui social da Our Kid, tra cui la foto di un cartellone che celebrava la vittoria in Premier League del Manchester City. Rumors che erano poi stati confermati da Charlie Lightening, regista del docu-film As It Was, che durante un’intervista a NME ha definito il nuovo lavoro di Liam la sua risposta solista a What’s The Story (Morning Glory)?, il secondo album degli Oasis uscito nel 1995.

Qui sotto il video di Shockwave suonata per la prima volta dal vivo.