Liam Gallagher ha pubblicato una canzone scritta con Dave Grohl

Venticinque anni fa non ci avrebbe creduto nessuno: che c’entrano Liam Gallagher e Dave Grohl? E invece stanotte è uscita una canzone interpretata dal primo e scritta anche dal secondo.

Si intitola Everything’s Electric ed è prodotta da Greg Kurstin, che è un po’ il trait d’union tra i due avendo collaborato con entrambi. Trovate qui un suo profilo. Non si sa se Gallagher e Grohl abbiano effettivamente collaborato a distanza o se la firma del musicista di Nirvana e Foo Fighters compaia poiché co-autore di una musica che Kurstin ha poi utilizzato con Gallagher. Si sa che i due si sono incontrati per la prima volta anni fa durante un tour dei Foos con gli Oasis.

Il pezzo è il primo singolo tratto dall’album C’mon You Know che Gallagher pubblicherà il 27 marzo.Tra gli autori, oltre a Grohl, Gallagher e Kurstin, compare il nome di Friedrich Kunath, artista tedesco che vive a Los Angeles che in questo video parla della sua ossessione per gli Oasis (e per Bach). Secondo un comunicato stampa, la coppia voleva evocare Sabotage dei Beastie Boys e Gimme Shelter dei Rolling Stones (così afferma un comunicato stampa).

Gallagher presenterà il pezzo dal vivo ai Brit Awards che si terranno martedì 8 febbraio. Eccolo: