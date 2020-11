Liam Gallagher ha annunciato un nuovo singolo

Liam Gallagher non si ferma più: dopo l’annuncio del suo primo concerto in streaming – programmato per il 5 dicembre, in diretta dal fiume Tamigi –, l’ex frontman degli Oasis ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo.

Il brano si intitola All You’re Dreaming Of, uscirà il 27 novembre e servirà a raccogliere fondi per Action for Children, un fondo di sostegno per i bambini vulnerabili e i giovani del Regno Unito. Al momento non si sa molto altro. Possiamo solo ascoltare la breve anteprima che il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram, qualche secondo di intro orchestrale e l’accenno di un giro di pianoforte dall’atmosfera beatlesiana. Potete ascoltarlo poco sopra. A questo link, invece, potete leggere l’intervista per i 25 anni di Wonderwall.