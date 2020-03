Liam Gallagher ha annunciato l’uscita di ‘MTV Unplugged’

No, non siamo tornati negli anni ’90, ma il 17 aprile Liam Gallagher pubblicherà un MTV Unplugged in CD e vinile. Lo ha annunciato su Instagram. Si tratta della registrazione del concerto che ha tenuto il 3 agosto 2019 alla Hull City Hall ed è stato trasmesso da MTV in settembre.

L’album contiene le performance di 10 pezzi pubblicati originariamente come solista e con gli Oasis, compresi Some Might Say e Champagne Supernova. Per lanciare lo show, Gallagher e MTV avevano già pubblicato video di Now That I’ve Found You e Once tratti da quella serata, dov’è accompagnato anche da coriste e archi.

Lo show televisivo MTV Unplugged nasce nel 1989 per proporre concerti acustici (o semi-acustici) di artisti che solitamente si esibiscono con una strumentazione elettrica ed elettronica. Ha avuto il suo picco di popolarità negli anni ’90 grazie ai concerti fra gli altri di Eric Clapton, da cui il chitarrista ha tratto un disco vendutissimo, e dei Nirvana.

Qui sotto trovate la copertina, la tracklist dell’album e uno speciale di MTV di mezz’ora con le esecuzioni di Wall of Glass, Greedy Soul, For What It’s Worth, Now That I’ve Found You, Once e Gone, ovvero una scaletta parzialmente diversa da quella del disco che uscirà in aprile.

Tracklist:

Wall Of Glass

Some Might Say

Now That I’ve Found You

One of Us

Stand By Me

Sad Song

Cast No Shadow

Once

Gone

Champagne Supernova