Liam Gallagher ha annunciato il tour per i 30 anni di ‘Definitely Maybe’ degli Oasis

Liam Gallagher ha annunciato il tour per i 30 anni di Definitely Maybe, il debutto degli Oasis pubblicato nell’estate del 1994. Sarà beninteso un tour solista. Gallagher ne aveva parlato a inizio anno e ora l’ha reso ufficiale.

Il tour del trentennale prevede per ora 12 date tra Regno Unito e Irlanda, la prima delle quale a Sheffield il 2 giugno 2024. I concerti a Manchester, la città degli Oasis, saranno tre. I biglietti saranno messi in vendita venerdì 20.

«L’album più importante degli anni ’90, senza alcun dubbio», ha scritto Liam condividendo la notizia. «Non sarei andato da nessuna parte senza quel disco e nemmeno voi, perciò festeggiamolo insieme LG x».

Verrà suonato l’album per intero, ma anche alcune selezionate B-side. Un comunicato stampa parla di fan favourites dell’epoca tra cui potenzialmente Whatever, Fade Away, Listen Up e Sad Song. Tempo fa Liam ha anche citato Half the World Away, interpretata in origine dal fratello Noel.