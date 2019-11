Liam Gallagher, guarda il video di ‘Wonderwall’ agli EMA

Liam Gallagher si è esibito durante gli ultimi Europe Music Awards di MTV a Siviglia, in Spagna, con un medley tra il classico degli Oasis Wonderwall e Once, uno dei brani del suo ultimo album solista. Accompagnato dalla sua band, da una sezione d’archi e da un coro, Gallagher ha iniziato con i versi di Once e modificato il testo di Wonderwall per adattarlo alla città spagnola: “There are many things I’d like to say to you, but I don’t speak Spanish”.

Gallagher ha anche conquistato il primo “Rock Icon Award” della storia. Nel suo (breve) discorso di ringraziamento, ha detto: “Non vi prenderò troppo tempo. Voglio ringraziare Siviglia per essere una bella città, e MTV per aver riconosciuto la mia genialità. Grazie per il premio. Mi sta bene”.

Once è estratto dall’ultimo album solista di Gallagher Why Me? Why Not, uscito a settembre per Warner Records. L’album è frutto della collaborazione con i produttori Andrey Wyatt e Greg Kurstin, già al lavoro sul precedente As You Were. Gallagher, che lo scorso mese ha aperto le date del tour americano degli Who, ha festeggiato i successi della sua carriera solista con il documentario AS IT WAS, diretto da Gavin Fitzgeral e Charlie Lightening.