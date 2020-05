Liam Gallagher, guarda il video di ‘Sad Song’ dal vivo a ‘MTV Unplugged’

Il 12 giugno Liam Gallagher pubblicherà l’album dal vivo MTV Unplugged tratto dal concerto che ha tenuto nell’estate 2019 alla Hull City Hall. Come antipasto, ha diffuso oggi il video dell’esecuzione di Sad Song, un pezzo degli Oasis contenuto solo in alcune edizioni dell’album Definitely Maybe e cantato originariamente da Noel Gallagher, che in passato l’ha rifatto dal vivo.

Giusto ieri, Liam ha partecipato con altri abitanti di Manchester all’iniziativa Together in One Voice, un livestream durante il quale sono state cantate sette canzoni tra cui Wonderwall. Lo potete vedere a questo link al minuto 47:32.

Due giorni fa, Liam aveva inviato un tweet a Robbie Williams dicendosi spiaciuto per la malattia del padre, affetto dal morbo di Parkinson, chiudendo virtualmente un bisticcio che continua da molti anni.