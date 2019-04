Liam Gallagher, guarda il trailer del documentario ‘As It Was’

La missione di Liam Gallagher per diventare l’uomo più schietto del rock continua con il suo documentario in uscita Liam Gallagher: As It Was. Altitude Films ha lanciato il primo trailer, che mostra Gallagher mentre si prepara a esibirsi a Manchester.

“Non lo faccio per essere più famoso, sono già abbastanza famoso — sai cosa intendo”, dice Gallagher in una voce fuori campo sulle immagini di lui che fissa il palco di una grande arena. “Non lo faccio per i soldi. Sono entrato in un gruppo perché amo la musica. So quanto sono grande e so quanto sono una merda”.

“Fa parte del restare vivo, cazzo”, continua, “Essere qui, non essere una vittima. Non lasciare che quei bastardi ti abbattano quando tutti quelli che sono stati seduti lì negli ultimi 10 anni dicono, ‘Ah, sicuramente morirà adesso, si farà saltare in aria il cervello o andrà in overdose’. Hanno già i titoli dei giornali pronti, ma non credo che succederà ragazzi. Resto qui fino alla fine”.

In febbraio Gallagher ha confermato il completamento del film, diretto da Charlie Lightening e Gavin Fitzgerald, definendolo “molto ben fatto”. Altitude descrive il documentario come una “storia onesta ed emozionante di come uno dei più elettrizzanti frontman rock ‘n’ roll sia passato dai vertiginosi e incredibili anni degli Oasis per vivere al limite, ostracizzato e perso in una selva musicale di alcolici, notorietà e amare battaglie legali”. Il film è pronto per il rilascio nel Regno Unito e in Irlanda il 7 giugno, ma non è ancora noto quando uscirà negli Stati Uniti o in Italia.

Il documentario arriva dopo Supersonic del 2016, il film che seguiva Noel e Liam e i loro colleghi degli Oasis, negli anni dorati della band, mettendo in mostra tutto il dramma e la rivalità tra i fratelli.

Gallagher ha pubblicato il suo primo album da solista, As You Were, nel 2017 e quest’anno rilascerà il secondo. A dicembre ha confermato su Twitter che “prima di settembre” sarebbe arrivata nuova musica.