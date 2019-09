Liam Gallagher, guarda il trailer del documentario ‘As It Was’

Settembre sarà anche il mese del ritorno di Liam Gallagher, che pubblicherà Why Me? Why Not., il suo secondo lavoro da solista, in uscita venerdì 20. L’album sarà accompagnato da un nuovo documentario intitolato As It Was. Il film, girato da Gavin Fitzgerald e Charlie Lightening (già al lavoro con Paul McCartney e Jamiroquai) racconta tutta la seconda parte di carriera di Liam, dallo scioglimento degli Oasis nel 2009 fino al ritorno ai primi posti in classifica con As You Were.

In attesa dell’uscita, prevista per il 13 settembre, Liam ha pubblicato un nuovo trailer del film. Potete vederlo come sempre in cima all’articolo.