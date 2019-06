Liam Gallagher, guarda il nuovo video ‘Shockwave’

Liam Gallagher è tornato, con il nuovo video realizzato per Shockwave, primo singolo estratto dal suo secondo album solista Why Me? Why Not, seguito del fortunato debutto As You Were. in uscita prevista per il 20 settembre e già in pre-order sul sito ufficiale dell’ex voce degli Oasis.

Il video rispecchia perfettamente le atmosfere del brano, tra riff blues, aperture armoniche lennoniane e la solita voce affilata di sempre, a conferma che il minore dei due Gallagher è in perfetta forma e che non ha nessuna voglia di appendere il rock & roll al chiodo. Nel frattempo Noel Gallagher, con il nuovo EP in uscita venerdì 14 giugno, ha deciso per un sound lontano da quello formato durante gli anni con la band, perseverando così nel cammino intrapreso già con il suo ultimo album Who Built The Moon?, anche se negli ultimi due singoli Black Star Dancing e Rattling Rose il distacco dai tempi di Wonderwall o Supersonic si è fatto ancora più evidente.

Charlie Lightening, regista del docu-film As It Was, durante un’intervista a NME ha definito il nuovo lavoro di Liam la risposta solista di Our Kid a What’s The Story (Morning Glory)?, il secondo album degli Oasis uscito nel 1995.

Nel frattempo Liam, dopo aver suonato a Taranto l’8 giugno in occasione del Medimex, tornerà in Italia il 4 luglio al Festival Collisioni di Barolo.