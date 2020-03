Liam Gallagher: «Facciamo un concerto di beneficenza degli Oasis»

Liam Gallagher è tornato a utilizzare il suo social preferito, Twitter, stavolta non per prendere in giro il fratello ma per proporre quello che i fan aspettano da una vita: un concerto degli Oasis. Proposta ovviamente realizzata col suo stile:

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020