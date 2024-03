Liam Gallagher e l’artrite: «Sono in fase discendente»

Anni di feste pazze e di vita da rockstar si fanno sentire: è questo quello che ha fatto intendere Liam Gallagher in una nuova intervista rilasciata al Sun, dove parla di come dovrebbe riequilibrare la vita dopo anni di eccessi anche dopo che gli sono stati diagnosticati alcuni problemi di salute.

«È ora di cancellare tutto e tornare alla realtà», ha detto Liam. «Tutte quelle cose che pensavi fossero belle all’inizio… è ora di rimettersi in salute».

Nel 2017, all’ex frontman degli Oasis è stata diagnosticata la malattia di Hashimoto, una patologia autoimmune. Ma Liam ha anche subito un intervento chirurgico all’anca l’anno scorso a causa della sua artrite, che gli causa forti dolori: «come se avessi le ossa schiacciate».

«Non riesco a dormire la notte per il dolore, mi giro e rigiro. Quindi prendo sonniferi alle erbe, mi hanno salvato la vita». Per poi aggiungere: «Sono decisamente in fasce discendente. Ma moriremo tutti, no?». Non fa una piega.

Per migliorare le condizioni di salute, Gallagher ha dichiarato che ridurrà alcol, droghe e sigarette. Ha anche rivelato che si alza ogni giorno alle 4 del mattino: «Quando si invecchia, la vita è preziosa, capisci cosa intendo?».