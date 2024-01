Liam Gallagher e John Squire in concerto in Italia

Liam Gallagher e John Squire hanno annunciato ufficialmente le loro prime date assieme. Il cantante (degli Oasis, c’è bisogno di dirlo?) e il chitarrista degli Stone Roses porteranno il loro concerto anche in Italia, al Fabrique di Milano il 6 aprile.

In apertura ci sarà Jake Bugg. La vendita generale inizierà venerdì 2 febbraio. Pre-ordinando l’album entro le ore 16 di martedì 30 gennaio si avrà accesso anticipato alla prevendita dei biglietti.

A proposito dell’album, la coppia pubblicherà il 1° marzo Liam Gallagher John Squire. Un paio di settimane fa è uscita Just Another Rainbow, oggi è stata la volta del secondo singolo Mars to Liverpool scritto da Squire e interpretato da Gallagher.

«Non vedo l’ora che la gente ascolti l’album», dice Liam in un comunicato stampa. «Penso che le persone che amano gli Stone Roses e gli Oasis e quel genere di musica, lo adoreranno. È spirituale, è fondamentale».

«È stato davvero stimolante avere come punto di riferimento i concerti di Knebworth quando ho iniziato a scrivere», ha detto invece Squire. «Poi si è trattato di cercare di evitare che il tutto fosse troppo rock e di mescolare i sentimenti. Mi piace il fatto che in alcune parti sia piuttosto malinconico e possa farti venire la pelle d’oca, ma ci sono altre parti che sono piuttosto irriverenti, sgarbate o crude. C’è un po’ di tutto, credo sia un ottimo mix. Avevo la sensazione che avremmo suonato bene insieme ma non ero preparato al fatto che fosse un’accoppiata così buona».