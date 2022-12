Liam Gallagher e Black Keys in concerto a Milano nell’estate 2023

Liam Gallagher e i Black Keys suoneranno a Milano nell’estate 2023. Sullo stesso palco.

Accadrà sabato 1 luglio all’I-Days 2023, la rassegna che si terrà all’Ippodromo Snai La Maura. Per entrambi, annuncia il promoter, si tratta dell’unica data italiana.

I prezzi dei biglietti, che saranno in vendita da martedì 6 dicembre (da lunedì 5 su My Live Nation), sono 55 euro + prevendita (posto unico) e 75 euro + prevendita per il pit.

Gli altri headliner annunciati finora dell’I-Days sono Florence + The Machine (22 giugno), Paolo Nutini (24 giugno), Travis Scott (30 giugno). A loro si aggiungeranno nelle prossime settimane altri nomi.