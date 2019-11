Liam Gallagher dice che Noel ha cercato di chiudere il suo account Twitter

La faida tra le due icone del Brit pop continua: Liam Gallagher ha accusato il fratello di aver tentato di chiudere il suo account Twitter.

Ieri Noel aveva dichiarato in un’intervista che una reunion degli Oasis era più improbabile che mai a causa dei frequenti tweet con cui Liam lo ha bersagliato negli ultimi dieci anni: Noel aveva detto che ogni cosa pubblicata da Liam è un “chiodo nella bara” per le speranze dei fan di rivederli insieme.

Liam ha twittato: “Mi è arrivata la notizia che il team di Noel sta cercando di far chiudere il mio account su Twitter perché non gli piace quello che scrivo”.

So news reaches me from a far that team NG are trying to get me shut down on twitter coz they don’t like my tweets did dums good luck you little fart c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 18, 2019