Liam Gallagher dedica ‘Live Forever’ a Charlie Watts. Il video:

Ieri sera, durante il suo set al Leeds Festival, Liam Gallagher ha scelto di dedicare Live Forever al batterista dei Rolling Stones Charlie Watts, morto lo scorso 24 agosto a 80 anni.

«Probabilmente si sta divertendo molto lassù, da qualche parte», ha detto Liam al microfono prima di attaccare. Durante il brano sul palco sono state proiettate alcune foto del batterista. Qui potete vedere il video:

Liam Gallagher dedicated Live Forever to Rolling Stones drummer Charlie Watts.

"He's probably having a great time up there somewhere." pic.twitter.com/igt30J5baD

— Oasis Mania Fanpage (@oasismania_uk) August 28, 2021