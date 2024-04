Liam Gallagher: con gli Oasis è finita, mettiamoceli alle spalle «per la nostra salute mentale»

Non illudiamoci che gli Oasis possano tornare assieme: «È finita, andiamo avanti per la nostra salute mentale». L’ha scritto su Liam Gallagher su X in risposta a un commento di Andy Bell dei Ride, che per un certo periodo ha suonato con Oasis e Beady Eye.

Interrogato nel corso di un’intervista radiofonica su una possibile reunion degli Oasis, Bell ha risposto «direi di sì, credo che alla fine la faranno. Non che sia probabile in questo momento, ma la vita è lunga, no?». Secondo Bell, così come i Ride si sono rimessi assieme dopo litigi e incomprensioni, anche i Gallagher potrebbero farlo: secondo lui, potremmo vedere qualcosa del genere per gli Oasis.

Le parole di Bell sono state riportate dalla stampa inglese e ieri Gallagher, che pure ha detto in passato di avere cercato di far musica col fratello, ha replicato su X riazzerando le speranze di rivederlo assieme a Noel: «Andy Bell dei Ride il fenomeno dello shoegazing non dovrebbe alimentare le speranze della gente, non è bello e non è intelligente».

In risposta a un utente che obietta che Bell «sta dicendo quel che tu stesso hai detto milioni di volte», Gallagher replica: «Non ho mai parlato di una reunion degli Oasis, è finita, andiamo avanti per la nostra salute mentale». Come cantava John Lennon dopo fine dei Beatles, “you just have to carry on, the dream is over”