Liam Gallagher commenta i piani di Noel su un potenziale album di cover: «Molto sperimentale»

Non è un segreto che il social preferito di Liam Gallagher sia Twitter. E proprio lì l’ex Oasis ha commentato la notizia secondo la quale il fratello Noel vorrebbe realizzare un album di cover. Un fan gli ha chiesto cosa pensasse dell’idea: «Molto sperimentale, alcuni potrebbero dire che è addirittura cosmico».

Ooh that’s out there and very experimental some might say it’s even cosmic — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 6, 2020

Un altro utente gli ha chiesto se il prossimo album di Noel sarebbe uscito lo stesso giorno suo nuovo disco, e anche qui abbiamo avuto risposta: «È l’unico modo che ha per fare pubblicità al pube».

It’s the only way he’ll get any publicity the pube — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 6, 2020

Ci sono anche brutte notizie per chi spera nella reunion dei due: «Sei frustrato perché stai cercando di rimettere insieme gli Oasis», ha scritto un fan. «Non proprio, ho smesso di pensarci»

I get you….You're frustrated getting the band back togetger — Paul Brace 🏆 (@paulbrace66) August 6, 2020

Ci vediamo al prossimo capitolo.