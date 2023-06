Liam Gallagher: «Chiamami Noel, siamo tutti preoccupati per te»

“L’amore è vero, ama i tuoi vicini, ama gli animali”. E ancora “L.O.V.E.”, “Love love love love love” e il video di Love Is In The Air di John Paul Young. A leggere questi tweet tutto farebbe pensare che il buon Liam Gallagher sia pieno d’amore. E forse, a modo suo, lo è. Anche verso suo fratello Noel.

«Ascolta Noel, so che guardi i miei tweet, chiamami, sono preoccupato per te», ha scritto il cantante qualche ora fa. Ha poi aggiunto: «Siamo tutti preoccupati per te, non sembri più tu. Dai ragazzone, chiamami». Che Liam si riferisca – tra l’ironico e il fraterno – al nuovo album di Noel, Council Skies, alla sua cover di Love Will Tear Us Apart dei Joy Division o alle ultime dichiarazioni del fratello che ha recensito (non benissimo in realtà) tutti i dischi degli Oasis non è chiaro. Come in pieno stile Liam potrebbe essere tutto e niente.

Nei commenti alcuni fan della band hanno fatto notare a Liam che potrebbe sempre essere lui a chiamare e che, in fondo, è colpa sua se gli Oasis non esistono più. A questo, quasi parafrasando una frase di Mario Balotelli durante la sua permanenza al Manchester City, squadra di cui entrambi i fratelli sono tifosi scatenati, la risposta è stata laconica: «È sempre colpa mia».