Liam Gallagher canta “D’Yer Wanna Be A Spaceman?” dopo vent’anni. Il video:

Durante il suo ultimo tour, Liam Gallagher sta rispolverando un sacco di pezzi degli Oasis che non si sentivano live da un bel po’. Dopo Listen Up, che non veniva suonata live da 20 anni, sabato sera Liam ha tirato fuori un’altra perla: D’Yer Wanna Be A Spaceman?, b-side di Shakermaker originariamente cantata da Noel.

Il tutto è successo durante un live a Finsbury Park, Londra, dove il pubblico ha potuto ascoltare diversi pezzi degli Oasis, come Supersonic, Some Might Say, Cigarettes & Alcohol, Live Forever, e Wonderwall.

