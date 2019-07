Liam Gallagher, ascolta il nuovo singolo ‘Once’

Lo aveva annunciato ieri sui social e, puntuale come un orologio, Liam Gallagher ha pubblicato il nuovo singolo Once, terzo estratto dal secondo album solista Why me? Why not., in uscita prevista per il prossimo 20 settembre.

Dopo i precedenti Shockwave e The River, dove l’ex Oasis oscillava tra sonorità blues e rock & roll, ora Our Kid torna alle tinte che più hanno contraddistinto la sua carriera, con una ballad di pura ispirazione lennoniana.

Il più giovane dei fratelli Gallagher, dopo le date delle scorse settimana a Taranto e Barolo, tornerà in Italia nel 2020, con un concerto a Roma al Palazzo dello Sport il 15 febbraio, e il live fissato per prossimo il 16 febbraio al Forum di Assago a Milano.