Liam Gallagher, a Lucca l’unica data estiva in Italia

A 18 anni dal concerto con gli Oasis, Liam Gallagher torna sul palco di Piazza Napoleone di Lucca, dove suonerà ospite della prossima edizione del Lucca Summer Festival. Il concerto, che si terrà il prossimo 28 giugno, sarà l’unica data italiana del tour estivo di supporto a Why Me? Why not, l’ultimo album di Liam.

“Voglio espandermi, arrivare ad ancora più persone. Voglio riempire spazi enormi con i miei concerti, non voglio suonare nei pub”, ha detto dopo l’uscita del suo secondo album solista, con cui vuole superare il successo dell’esordio As You Were. “Sto bene, a essere sincero, canto sempre bene se le canzoni sono belle. E queste canzoni sono fantastiche”. I biglietti del concerto saranno in vendita a partire dalle 10 di venerdì 17 gennaio sul sito di TicketOne e su quello di D’Alessandro e Galli.