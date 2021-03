Liam e Noel Gallagher insieme per una società di produzione cinematografica

Liam e Noel Gallagher tornano finalmente insieme. Non per la reunion degli Oasis di cui si è parlato per mesi, ma per una società di produzione cinematografica, Kosmic Kyte Ltd. Secondo la ricostruzione della stampa britannica, i fratelli hanno fondato l’azienda il 24 febbraio. Insieme a loro c’è Alec McKinlay, a capponi Ignition, l’agenzia di management di Noel e degli Oasis.

Il Sun, in particolare, ipotizza che l’operazione sia l’inizio dei lavori per un film biografico sugli Oasis, un progetto sulla falsariga dei successi di Bohemian Rhapsody e Rocketman. Poche ore fa è arrivato anche il commento di Liam su Twitter: «Ci saranno dei film, diventerò una grande star», ha scritto.

There gonna put in the movies 🎥 there gonna make a big star ⭐️ out of me c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 17, 2021

In attesa di notizie su un possibile film degli Oasis, Liam e Noel appariranno in Creation Stories (interpretati da James McClelland e Leo Harvey), il film sulla nascita di Creation Records, l’etichetta che ha lanciato anche Primal Scream e My Bloody Valentine.