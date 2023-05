Li avete visti Nick Cave e Sting che ballano al concerto di Springsteen a Roma?

A vedere Bruce Springsteen ieri sera a Roma, oltre ai 60 mila che hanno riempito il Circo Massimo, c’era una mezza dozzina di musicisti e attori tra i più noti al mondo, riuniti sotto una piccola tenda con un indice impressionante di figaggine per metro quadro.

E così durante Glory Days si sono visti Nick Cave e Sting ballare uno accanto all’altro:

Sting e Nick Cave che ballano sulle note di Glory Days di #brucespringsteenrome #circomassimo pic.twitter.com/XNI5HN6oOl — costanza crescimbeni (@co_crescimbeni) May 21, 2023

E Lars Ulrich e Chris Rock da Bruce Springsteen a Roma pic.twitter.com/HRyEjo6x43 — Gianni Santoro (@GianniSantor0) May 21, 2023

Non sono gli unici artisti presenti sotto quel tendone o nelle aree del Circo Massimo. Nei video si vedono o sono stati segnalati anche Lars Ulrich dei Metallica, Chris Rock, Woody Harrelson, Isla Fisher.

You know you’re seeing The Boss when Sting, Nick Cave, Woody Harelson and Chris Rock arrive!! #Springsteen #springsteenroma #Springsteen2023 pic.twitter.com/g84lR6iAa6 — Michelle Hewison (@chellehewison) May 21, 2023

Ansa dà per presente anche Nick Mason dei Pink Floyd. Tra gli italiani, Thomas Raggi dei Måneskin (che nel backstage è stato fotografato con Little Steven) e gli attori Edoardo Leo, Luca Marinelli, Giuseppe Battiston, oltre ad Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids («questo è il più grande concerto che possiate vedere nella vostra vita») e… Carlo Calenda a cui è stato regalato il biglietto per il cinquantesimo compleanno.