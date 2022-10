Li avete sentiti i Red Hot Chili Peppers che suonano ‘Smells Like Teen Spirit’?

I Red Hot Chili Peppers hanno suonato Smells Like Teen Spirit, il pezzo più celebre dei Nirvana, nonché la canzone-manifesto del rock alternativo anni ’90. È successo sabato sera alla fine di un concerto di beneficenza al Silverlake Conservatory of Music di Los Angeles.

È la prima volta che i quattro fanno il pezzo assieme, anche se John Frusciante l’aveva già suonato in passato. E proprio Frusciante si prende carico del ritornello urlato, mentre la strofa è interpretata (in modo non proprio impeccabile) da Anthony Kiedis.

È poco più di un minuto, la prima strofa e il ritornello, ma è un omaggio significativo da parte della band che poco più di trent’anni fa portò in tour non solo i Nirvana, ma anche i Pearl Jam. «Pensavo fossero buone band», ha ricordato Flea a Howard Stern, «ma i Nirvana avevano qualcosa di magico».

All’epoca, ha detto Kiedis, «avevamo energia, passione, pensavamo che quel che facevamo fosse questione di vita o di morte. E credo che anche i Nirvana lo pensassero. Sapevano suonare e scrivere, c’era alchimia tra di loro, ma soprattutto avevano qualcosa d’incendiario».

Ecco il frammento di Smells Like Teen Spirit: