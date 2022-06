L’ex marito di Britney Spears arrestato dopo essersi imbucato al matrimonio della popstar

Jason Alexander, marito per sole 55 ore di Britney Spears, ha fatto irruzione nella casa della cantante prima del suo matrimonio, avvenuto ieri, con Sam Asghari. Alexander è stato fermato dal personale di sicurezza e poi arrestato per un mandato pendente, come ha confermato a Rolling Stone US il dipartimento dello sceriffo di Ventura County.

Nel pomeriggio di ieri, la polizia ha risposto a una chiamata per violazione di proprietà privata avvenuta nella casa di Britney. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, Alexander era già stato fermato dalla sicurezza. L’uomo aveva trasmesso la scena in diretta su Instagram.

Henry Wolfford, portavoce del Dipartimento dello Sceriffo di Napa County, ha spiegato che su Alexander pendevano due mandati d’arresto per furto d’auto aggravato e per compravendita di merce rubata. Entrambi i crimini erano avvenuti il 1° agosto 2015, il mandato d’arresto era attivo dal 2016.

La cauzione è stata fissata a 20 mila dollari. Il comandante Eric Bushow del Dipartimento dello Sceriffo di Ventura County ha dichiarato che non si sa se Spears e Asghari sporgeranno denuncia per violazione di proprietà privata.

Alexander ha iniziato una diretta Instagram appena si è intrufolato nella proprietà di Spears. È stato quindi visto andare al secondo piano della casa e confrontarsi col personale di sicurezza che gli intimava di lasciare l’abitazione. Armi in pugno, la security ha provato a scortare Alexander fuori dalla proprietà.

A un certo punto della diretta, Alexander è riuscito ad entrare in quella che sembrava la sala dove si teneva il matrimonio, addobbata con rose e decorazioni color rosa. «Eccoci, ragazzi, dentro questa cagata di matrimonio», ha detto durante la diretta. «Sono Jason, il primo marito di Britney, sono qui per rovinarle il matrimonio!».

Spears e Asghari si sono sposati ieri, come hanno confermato fonti vicine alla cantante a USA Today. La lista degli invitati includeva secondo People celebrity come Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, Kate Hudson e Gwyneth Paltrow.