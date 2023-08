L’ex cantante dei Lostprophets è stato accoltellato in prigione

L’ex cantante dei Lostprophets Ian Watkins è stato accoltellato ripetutamente dopo essere stato tenuto in ostaggio da un gruppo di detenuti in un carcere in Inghilterra dove sta scontando 29 anni di pena per reati sessuali legati alla pedofilia. Watkins è stato così portato in ospedale e le notizie sulle sue condizioni restano incerte.

Secondo le ricostruzioni nella mattinata di sabato Watkins sarebbe stato bloccato da altri tre detenuti per circa sei ore durante le quali sarebbe stato picchiato e accoltellato. Un portavoce del carcere ha commentato: «La polizia sta investigando su quanto accaduto sabato a HMP Wakefield. Non rilasceremo commenti durante l’investigazione».

Watkins è al suo decimo anno di prigione dei 29 previsti per reati sessuali, risultando colpevole di una serie di capi d’accusa tra cui lo stupro di un ragazzino sotto i 13 anni di età e possesso di materiale pedo-pornografico.