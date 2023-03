Lewis Capaldi, niente concerto domani sera a Milano

Il concerto di Lewis Capaldi previsto domani sera al Forum di Assago (MI) è stato rimandato. Stessa sorte per lo show di Zurigo di questa sera. Causa: i problemi alla voce emersi nelle ultime date.

«Zurigo e Milano, vi scrivo queste righe col cuore a pezzi. Come molti di voi sanno, nelle ultime serate del tour ho avuto difficoltà con la voce; ieri sera a Stoccolma ho fatto del mio meglio per riuscire a cantare durante lo spettacolo, anche se mi sentivo molto a disagio, perché volevo assolutamente evitare di deludere tutti voi», ha scritto Capaldi ieri in una storia di Instagram. «Sono appena stato da un medico specialista in Svezia che mi ha comunicato che ho la bronchite e che dovrei rimanere a riposo con la voce per almeno tre giorni per non danneggiare la mia voce e poter continuare il tour».

«Tutti i biglietti già acquistati per gli spettacoli rimangono ancora validi, non c’è bisogno di fare altro. Mi dispiace avervi deluso e questa è l’ultima cosa che avrei mai voluto scrivere. Farò tutto il possibile con il riposo e le cure per essere pronto per Barcellona. Ci vediamo presto».

Vivo Concerti comunica che sarà possibile chiedere il rimborso entro e non oltre il 5 aprile.

Negli ultimi mesi Capaldi ha rivelato d’essere affetto dalla sindrome di Tourette che lo costringe a compiere movimenti ripetitivi, emettere suoni e manifestare tic difficili da tenere sotto controllo, com’è successo a fine febbraio sul palco a Francoforte. A questo link tutto quello che il cantante ha detto sulla malattia.