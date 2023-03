Lewis Capaldi ha annunciato l’uscita del suo documentario

How I’m Feeling Now, il primo documentario su Lewis Capaldi, uscirà il prossimo 5 aprile su Netflix. Ad annunciarlo è lo stesso artista sui propri social con un video ironico in cui si traveste dai principali personaggi delle serie tv presenti sulla piattaforma, dalle guardie di Squid Game a Joe Exotic di Tiger King, da Mercoledì Addams a una detenuta di Orange is the New Black.

«Sarò onesto: sono terrorizzato dal fatto che le persone potranno vederlo, ma ne sono molto molto orgoglioso», ha scritto Capaldi anticipando una imminente uscita di un trailer ufficiale. Diretto da Joe Pearlman, How I’m Feeling Now segue Capaldi durante la scrittura del suo secondo album. Un ritorno a casa, in Scozia, dove l’artista si trova ad affrontare una diffice ricerca d’equilibrio tra la normalità, il successo planetario ottenuto con l’esordio Divinely Uninspired To A Hellish Extent e la sindrome di Tourette.

«Questo documentario nasce con l’intento di seguire il processo creativo del “difficile secondo disco”, ma finisce per essere un ritratto su come le pressioni che seguono il successo incidano nella vita di un giovane artista, esplorando inoltre uno dei temi fondamentali del nostro tempo: la salute mentale», ha spiegato Sam Bridger, a capo della Pulse Films, la casa di produzione dietro alla pellicola. Bridger ha poi aggiunto: «È un accesso, senza filtri, nella vita di una delle più grandi star del pianeta e testimonia il coraggio di Lewis e del suo team».