Levante: il video di ‘Andrà tutto bene’

Levante è tornata con un nuovo singolo e un nuovo video: Andrà tutto bene è il primo estratto dal nuovo album Magmamemoria, che uscirà in autunno.

Il video, con la regia di Zero, è una visione stranita e surreale del mondo di oggi, tra feed, scroll e un sacco di altre ossessioni contemporanee.

Magmamemoria, secondo Levante, “è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia. È il ricordo che brucia. Quanto di ciò che è trascorso diviene MAGMAMEMORIA che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro”.

Levante sarà in tour anche tra luglio e settembre in tutta Italia, in alcune delle arene storiche della penisola, per anticipare il suo nuovo lavoro.