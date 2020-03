Levante ci racconta la ‘sua’ Torino

«Sono Levante, penso, canto, scrivo, suono la chitarra e ho un grande cuore siciliano trapiantato a Torino»· Non c’è presentazione migliore per Claudia Lagona, che solo un mese fa portava a Sanremo la sua Tikibombom. Un brano contro le discriminazioni: «La diversità è ricchezza. Sono sensibile a determinati temi e nello specifico qui sono scivolata fino a toccare la discriminazione di genere. Nella seconda strofa parlo di uomo e donna e di come li vuole la società: il maschio virile e la donna sempre in bilico, sottoposta a un giudizio costante».

Ma quali sono i luoghi del cuore della cantautrice? Quelli da dove partono le sue canzoni e i suoi pensieri? Ben prima dell’emergenza Coronavirus siamo stati con lei a Torino, città dove vive da molti anni. Senza dimenticare la sua Sicilia.

Cliccate qui per guardare il nuovo episodio di Luoghi, suoni e parole, format prodotto da TIMVISION e Rolling Stone in cui i protagonisti della canzone italiana si raccontano in prima persona ripercorrendo la strade delle loro città, dove tutto è cominciato, dove sono diventati adulti e artisti.