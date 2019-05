Levante arriva al Mediolanum Forum

Il 23 novembre Levante arriverà al Mediolanum Forum di Assago. Per la prima volta la cantante affronterà un palazzetto, anzi, il palazzetto di Italia.

Un concerto evento che seguirà le date estive già in programma in alcune delle arene storiche più belle d’Italia (tranne quella “censurata” dal Vescovo di Lecce), in preparazione all’uscita dell’album Magmamemoria, prevista per l’autunno

“È arrivato il momento di unire tutti i puntini. Si fa così, per diventare grandi si fa così”, ha dichiarato Levante attraverso i suoi canali social “Portate le vostre mani e reggetemi la schiena”, chiede al suo pubblico.