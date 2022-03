L’etichetta di Jack White pubblicherà un disco inedito di Prince

Third Man Records, l’etichetta di Jack White, ha annunciato che pubblicherà un album inedito di Prince. Si tratta di Camille, album del 1986 che il musicista aveva registrato – e poi messo da parte – interpretando un alter ego femminile (Camille, appunto) grazie alla voce pitchata e uno stile androgino. Jack White aveva acquistato una copia del disco all’asta per quasi 50mila dollari.

«Finalmente lo pubblicheremo», ha detto Ben Blackwell, il co-fondatore dell’etichetta, a Mojo. «Convincere il team di Prince è stato fin troppo semplice». Camille contiene otto brani, tutti già pubblicati nel corso degli anni in altri dischi e raccolte. Housequake, Strange Relationship e If I Was Your Girlfriend sono finite in Sign o’ the Times; Feel U Up nel singolo Partyman; Shockadelica insieme a If I Was Your Girlfriend; Good Love nella colonna sonora Bright Lights, Big City; Rockhard in a Funky Place nel Black Album e Rebirth of the Flesh nell’edizione deluxe di Sign o’ the Times. Al momento non sappiamo la data d’uscita del disco.

Oltre alla pubblicazione del disco inedito di Prince, Jack White è impegnato nella promozione dei sue due nuovi album, Fear of the Dawn ed Entering Heaven Alive, rispettivamente in arrivo l’8 aprile e il 22 giugno. Ce li ha raccontati in un’intervista che potete leggere a questo link.